Colonos de la Primero de Mayo celebran 54 años de fundación

En punto de las 5 de la tarde de este jueves, iniciaron las distintas actividades en el marco de la celebración del 54 aniversario de fundación de la Colonia Primero de Mayo, en Managua.

Los asistentes disfrutaron de presentaciones culturales, animación y shows de bailarinas y exhibición de autos modificados, además de los distintos productos y gastronomía ofertada por 140 emprendedores ofreciendo variedad gastronómica.

Félix Gómez, miembro del comité organizador, dijo a Tu Nueva Radio Ya que están ubicados frente al colegio Douglas Sequeira, con una tarima techada, pantallas gigantes, luces y buen sonido.

“Agradecemos al Gobierno Sandinista por permitirnos realizar estas actividades que son para las familias, para que disfruten en paz, en tranquilidad”, agregó Gómez.

Y mañana día central de la celebración primero de Mayo, las familias de la colonia y barrios aledaños disfrutarán de las presentaciones musicales, bailes folclóricos, presentaciones de comparsas y las ocho de la noche la alegría se enciende con la presentación del grupo Costa Azul.

El ritmo caribeño llegará con la presentación de la cara cultural de Nicaragua, Dimensión Costeña después de las 10 de la noche.

En tanto, el sábado la Colonia Primero de Mayo, sigue con su jolgorio con un festival urbano, la presentación del grupo Mokuanes shows de Djs y Animadores.

El domingo lo principal en el cierre del aniversario primero de mayo, será la presentación de Latín Williams, miembro del staff artístico de La Nueva Radio Ya. También se presentarán el grupo La Calle, Vientos de Libertad y Larry Emerson.

Durante los cuatro días de celebración, cada una de las actividades serán resguardadas por la Policía Nacional, los Bomberos Unidos y la Cruz Blanca.

