Nicaragua fortalece inventario histórico con catálogo y circuito creativo en Nagarote

En el marco del Día Internacional de Sitios y Monumentos, la Ciudad Creativa de Nagarote fue escenario de la presentación de la primera edición del Catálogo de Monumentos y Sitios de la Revolución Popular Sandinista.

Nagarote: Nuevo Catálogo y Circuito Sandinista

Este documento constituye una herramienta fundamental para la recopilación y visibilización del patrimonio histórico, rescatando la memoria colectiva y el legado de lucha del pueblo nicaragüense.

Como parte de esta estrategia de promoción cultural, se realizó el lanzamiento del Circuito Creativo Patrimonial “Nagrandano”.

Esta iniciativa integra diversos puntos de interés que combinan la formación artística, la recreación y el comercio local, permitiendo a los visitantes explorar la identidad de la «Cuna del Quesillo» a través de una agenda permanente de servicios y experiencias vinculadas a su historia.

El circuito ofrece una experiencia moderna mediante el uso de tecnología QR instalada en el Parque Central, la cual guía a los turistas por hitos como la Parroquia Santiago, el Mausoleo del Comandante Silvio Mayorga y el Taller de la Maestra Artesana Lilliam Roque.

El recorrido se extiende hacia la Casa de Cultura y Creatividad, el Mirador La Concordia y el emblemático Museo El Xenízaro, culminando en el Parador Turístico Nagrandano.

La jornada, que incluyó la charla reflexiva “Hablemos de Sitios y Monumentos”, contó con el respaldo de la Comisión Nacional de Economía Creativa, autoridades municipales y el sector emprendedor.

Con estas acciones, Nagarote reafirma su posición como referente de preservación patrimonial, uniendo la innovación tecnológica con el respeto a las tradiciones y la historia nacional.



