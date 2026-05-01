Bluefields da inicio a Fiestas de Mayo YA 2026: un tributo al patrimonio e identidad ancestral

Las autoridades municipales y regionales de Bluefields inauguraron ayer oficialmente las festividades de «Mayo Ya 2026» con una vigilia artística en la Casa de Cultura del barrio Tres Cruces.

Bluefields Mayo Ya 2026: ¡Fiesta Multicultural Enciende la Costa!

El lanzamiento, encabezado por el historiador Johnny Hodgson y la alcaldesa Dinah Lewis, destacó el profundo significado espiritual e intercultural de esta celebración, reafirmándola como la festividad más multicultural de Nicaragua.

El evento coincidió además con el quinto aniversario del nombramiento de Bluefields como Ciudad Creativa, marcando el inicio del mes con dianas, música en vivo y el tradicional recorrido del árbol que simboliza la fertilidad.

Para este año, la Alcaldía del Poder Ciudadano ha diseñado un calendario que busca llevar la alegría a cada rincón de la comunidad a través de carnavales barriales, encuentros históricos y competencias de veleros.

Durante la primera mitad del mes, la ciudad vibrará con ferias culturales, torneos de pesca y exposiciones fotográficas en el Museo Municipal Miss Lizzie Nelson, mientras que los fines de semana se dedicarán al tradicional Palo de Mayo en barrios emblemáticos como Beholdeen, Santa Rosa y El Canal.

La agenda cultural también reserva un espacio para la literatura y el espectáculo visual, con el XI Festival de Poesía en el Parque Reyes los días 21 y 22 de mayo.

El momento culminante de la tercera semana será el sábado 23, cuando las calles principales se llenen de color con el Recorrido de Comparsas y Carrozas, evento que cerrará con la coronación de Miss Mayo 2026 y la presentación de una agrupación musical nacional frente al palacio municipal.

Las celebraciones concluirán el domingo 31 de mayo con una jornada cargada de adrenalina y tradición que iniciará con la Regata de Veleros en el muelle municipal.

El gran cierre de las fiestas será el emblemático recorrido del Tulululu, que partirá a las 10:00 p.m. desde el barrio Punta Fría hacia Old Bank, finalizando con la actuación estelar de Dimensión Costeña para sellar un mes de orgullo y herencia caribeña.

XXX