Festival Departamental de Postres y Dulcería Tradicional se realizará en Ticuantepe

En el Día de la Madre Nicaragüense, el próximo 30 de mayo, en la ciudad de Ticuantepe, se realizará el Festival Departamental de Postres y Dulcería Tradicionales.

Ticuantepe: ¡Festival Postres Día Madre 30 Mayo!

La compañera Jennifer Porras, secretaria del Concejo Municipal de Managua, dijo que todas las familias que elaboran postre y dulces pueden participar en el festival, que tiene el propósito de reconocer y mantener vivas nuestras tradiciones.

Los interesados en ser parte de estos festivales se pueden inscribir desde ya, hasta el 29 de mayo, en las alcaldías de los municipios del departamento de Managua.

En el Festival Departamental de Postres y Dulcería Tradicionales, se conocerán la variedad de dulces para el paladar: Caramelos de coco, gofios, cajetas de leche, piñonate, alfeñiques, leche burra, churritos y rosquillas.

