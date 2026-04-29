Avanza construcción de sistema de agua potable en Comunidad Dulce Nombre de Jesús, Somotillo

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, en alianza con la municipalidad y las familias protagonistas, llevan un 56% de avance en la construcción del nuevo sistema de agua potable en la comunidad Dulce Nombre de Jesús, en el municipio de Somotillo, Chinandega.

Dulce Nombre, Somotillo 56% Avance en Agua Potable

Este proyecto, que forma parte del modelo de restitución de derechos, contempla la rehabilitación, equipamiento y energización de un pozo, la instalación de 8,900 metros de tuberías, la construcción de un tanque de almacenamiento y la habilitación de 200 conexiones domiciliares.

Se estima que las obras finalicen, Dios mediante, en el mes de septiembre, permitiendo mejorar significativamente las condiciones de vida de unas 200 familias de la zona.

