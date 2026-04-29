Inauguran nuevo puesto de salud Comandante Tomás Borge Martínez en Managua

En saludo al legado del Comandante Tomás Borge Martínez, el Gobierno de Nicaragua entregará este jueves 30 de abril un nuevo puesto de salud que lleva su nombre, ubicado en el Distrito VI de la capital.

Salud DVI Managua: Nuevo Puesto Tomás Borge beneficia 12 mil

Esta obra representa una inversión de 5.4 millones de córdobas y permitirá brindar atención médica en condiciones dignas y modernas a las familias de esta zona de Managua.

La nueva unidad de salud tiene como objetivo beneficiar a más de 12 mil protagonistas procedentes de los barrios Praderas del Doral, 31 de Diciembre, Simón Bolívar, Cristo Jesús, Villa Israel y el asentamiento Canadá Sur.

El puesto de salud está totalmente equipado para brindar servicios de medicina general, programas de inmunización, control del niño sano y control prenatal. Asimismo, se desarrollarán acciones del programa «Amor para los más Chiquitos», asegurando un seguimiento integral al crecimiento y desarrollo de la niñez en la localidad.

En cuanto a su infraestructura, el edificio cuenta con áreas de preclínica, una amplia sala de espera, dos consultorios médicos, área de curaciones y nebulización.

De igual manera, se habilitó un cuarto exclusivo para el resguardo de vacunas y otros espacios esenciales para garantizar una atención eficiente y oportuna a las familias protagonistas.

Con esta infraestructura, el Ministerio de Salud (MINSA) fortalece la red comunitaria para acercar los servicios médicos gratuitos a la población de los sectores más cercanos.



