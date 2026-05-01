Nuevo pozo beneficia a más de 8 mil familias en Sébaco, Matagalpa

Unas 8,250 familias de la ciudad de Sébaco son las protagonistas de la mejora gradual en el suministro de agua potable, tras la inauguración de un nuevo pozo de reforzamiento realizada el jueves 30 de abril.

Agua en Sébaco: Nuevo pozo beneficia a 8,250 familias

El proyecto fue ejecutado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en conjunto con las autoridades municipales y las familias de la localidad.

La obra contó con una inversión estimada de 14 millones de córdobas, financiados con Fondos del Tesoro.

Los alcances técnicos del proyecto incluyeron las labores de perforación, el equipamiento electromecánico, la energización del sistema y la rehabilitación de las obras civiles necesarias para su operación.

Con la incorporación de este pozo a las redes de distribución, se busca incrementar la producción de agua en la zona, permitiendo optimizar de manera progresiva la calidad y constancia del servicio para los habitantes de Sébaco.

