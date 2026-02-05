MARENA presenta plan ambiental estratégico para el departamento de Rivas

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) presentó las acciones estratégicas que se ejecutarán en los diez municipios del departamento de Rivas en el 2026, para consolidar el trabajo interinstitucional en la protección del patrimonio natural de la zona sur del país.

Rivas 2026: Reforestación y conservación marina

Entre los ejes fundamentales de este plan destaca la reforestación. Bajo la campaña “Verde, que te quiero Verde”, se estableció la meta de sembrar 670 mil plantas forestales y frutales, apoyadas por la creación de 50 nuevos viveros.

En cuanto a la conservación marina se prevé el fortalecimiento de la campaña nacional para la protección y conservación de las tortugas marinas en las costas rivenses.

También se proyecta la emisión de 135 permisos y autorizaciones para regular actividades económicas bajo normativas ambientales.

La jornada incluyó una visita al Ecovivario de la Universidad Nacional Internacional Antonio de Valdivieso, donde se conocieron proyectos de seguridad alimentaria que integran la producción de hortalizas, plantas medicinales y un estanque de tilapia con 2,000 alevines.

En el encuentro participaron 38 protagonistas, incluyendo alcaldías, representantes del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, el Movimiento Ambientalista Guardabarranco y empresarios del sector forestal, reafirmando el compromiso conjunto por un desarrollo sostenible.

