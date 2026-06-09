Alcaldía de Managua enviará al depósito los vehículos de quienes boten basura en lugares no autorizados

La Alcaldía de Managua aplicará severas sanciones a las personas que sean sorprendidas depositando residuos en lugares no autorizados o haciendo un uso incorrecto de la infraestructura destinada para la gestión de desechos.

Alcaldía de Managua retendrá vehículos por botar basura

Entre las medidas destaca el traslado inmediato del vehículo infractor al depósito vehicular municipal.

La comuna capitalina informó que estas acciones violan las ordenanzas ambientales vigentes. Por tal razón, los infractores recibirán multas económicas y se les aplicará el cobro de los gastos de traslado y resguardo de sus automotores, como parte de los esfuerzos para promover una ciudad más limpia, segura y saludable.

Asimismo, se recordó que las Estaciones de Transferencia y Depósitos Comunitarios están habilitados exclusivamente para ciudadanos que se movilizan a pie, así como para carretoneros de tracción humana y animal.

El acceso de vehículos motorizados a estas instalaciones está completamente prohibido.

Los ciudadanos que transporten residuos en automóviles, camionetas o motocicletas deben dirigirse directamente al Relleno Sanitario Municipal EMTRIDES, ubicado de Casa Pellas Acahualinca dos cuadras al norte. Las autoridades recalcaron que este servicio es totalmente gratuito para los usuarios particulares.

Finalmente, la municipalidad hizo un llamado a la población a utilizar los puntos autorizados y habilitó sus canales de atención ciudadana para denunciar los botaderos ilegales que afectan la imagen de la capital, generan contaminación y aumentan los riesgos para la salud pública.

