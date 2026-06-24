Villa Libertad golea los basureros ilegales

Más de 20 jóvenes organizados de Villa Libertad, enamorados de su barrio y con la intención de conservarlo limpio y libre de basureros ilegales, hacen suya la Campaña “Jugá Limpio, hacé de tu barrio tu Cancha”, impulsada por la Alcaldía de Managua.

Villa Libertad jóvenes limpian con pasión

El compañero Mauricio Díaz, director de Gestión Ambiental de la municipalidad, acompañó las labores de limpieza y transformación del barrio capitalino.

Los jóvenes tras participar en la jornada de limpieza, cada uno de los participantes reciben un álbum oficial del Mundial con sus stickers, y continúan acumulando estampitas, a medida que mantienen limpios los espacios intervenidos.

“Jugá Limpio, hacé de tu barrio tu Cancha”, es parte de la campaña “Vivir Limpio, Vivir Sano, Vivir Bien”, que promueve la participación ciudadana y el cuido del medio ambiente en los distintos distritos de la capital.

Las inscripciones para participar en Jugá Limpio continúan abiertas durante todo el mes. Los equipos interesados, conformados por 10 o más personas, pueden enviar la fotografía del lugar a intervenir, dirección, distrito y nombres de los participantes a los correos contacto@managua.gob.ni y redessocialesalma24@gmail.com, o comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Managua.