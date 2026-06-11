Managua impulsa educación urbana para sus barrios

La Alcaldía de Managua continúa fortaleciendo los servicios urbanísticos, la planificación de la ciudad y la educación urbana para que las familias, gestores y profesionales conozcan cómo construir, ampliar viviendas, cuidar espacios públicos y cumplir las normativas municipales.

Ena Lissete Ardón Mengibar

Ena Lissete Ardón Mengibar, directora de Urbanismo de la Alcaldía de Managua, explicó que esta área atiende temas como permisos de construcción, planificación urbana, requisitos para obras, instalación de rótulos y constancias vinculadas al derecho de vía.

La funcionaria detalló que los pobladores puede acudir a la Ventanilla Única de la Construcción, donde se orienta sobre los requisitos para permisos de construcción, rupturas, instalación de rótulos y otros trámites municipales.

Ventanilla Única de la Construcción

Uno de los servicios más solicitados, según Ardón, son los permisos de construcción y las constancias de derecho de vía, documentos importantes dentro de la ruta legal de una propiedad.

La Dirección de Urbanismo también impulsa el Programa de Educación Urbana, con capacitaciones dirigidas a universidades, población en general, gestores y familias del programa Bismarck Martínez.

En las urbanizaciones de interés social, las autoridades orientan a las familias sobre cómo realizar futuras ampliaciones de sus viviendas, levantar muros o ejecutar mejoras sin saltarse los permisos necesarios.

Ardón explicó que incluso se realizaron actividades con niños de 8 a 10 años, enseñándoles sobre espacios públicos, áreas peatonales y el uso responsable de la ciudad.

La alcaldía capitalina también presentó recientemente el Atlas Urbano, una herramienta dirigida tanto a académicos como a la población, con información sobre proyecciones, límites de barrios y nombres oficiales de sectores de Managua.

A esto se suma la Cartilla Urbanística, una guía más técnica para arquitectos, ingenieros civiles y profesionales vinculados al desarrollo de obras.

Esa cartilla explica aspectos como el factor de ocupación del suelo, los porcentajes permitidos para construir dentro de un terreno y la altura autorizada según la zona.

La Dirección de Urbanismo también promueve una visión de ciudad sostenible, vinculada al respeto a la Madre Tierra, las áreas verdes, las áreas comunales, las lagunas y los espacios públicos.

Ardón señaló que en las urbanizaciones se solicita un 10% de área comunal y un 10% de área verde, con el objetivo de equilibrar el desarrollo constructivo con el ambiente y la infiltración de aguas.

La funcionaria destacó que Managua fue incluida en una publicación española sobre buenas prácticas urbanas sostenibles en Latinoamérica y el Caribe, a través del Programa de Vocación Urbana.

La Alcaldía de Managua continuará impulsando capacitaciones, orientación técnica y herramientas de planificación para que la modernización de la capital avance de forma ordenada, segura y sostenible.