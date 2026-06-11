Comuna capitalina explica sobre permisos de construcción, rótulos y uso de suelo

La Alcaldía de Managua recordó a la población que toda obra, remodelación, ampliación o instalación de rótulos debe cumplir con normas urbanísticas, de seguridad y uso de suelo antes de ejecutarse en el municipio.

Shirley Argeñal Montenegro

Shirley Argeñal Montenegro, Jefa del Departamento de Gestión Urbana de la Alcaldía de Managua, explicó que el ordenamiento de la ciudad se basa en el Reglamento de Zonificación y Uso de Suelos, así como en planes parciales que permiten atender la permisología de construcción.

La funcionaria indicó que el primer paso para desarrollar un proyecto es conocer si el uso solicitado está permitido en la zona donde se quiere construir.

Para eso, la Alcaldía emite la constancia de uso de suelo, documento donde se establecen los indicadores y regulaciones que debe respetar cada proyecto según su ubicación.

Argeñal explicó que no en todos los sectores de Managua se puede construir cualquier tipo de obra.

Existen zonas definidas para usos de Gobierno, instituciones, comercio a gran escala, comercio mediano, desarrollos habitacionales y viviendas unifamiliares.

Una vez que el uso de suelo es aprobado, el proyecto pasa a la etapa de anteproyecto, donde se presentan planos, estudios geológicos, estudios geotécnicos y la propuesta técnica.

Luego viene la fase de proyecto, que debe incluir especialidades como diseño eléctrico, sistema contra incendio, evacuación, diseño hidrosanitario y revisión estructural.

La funcionaria subrayó que estos requisitos buscan proteger a la población, especialmente porque Managua se encuentra en una zona con fallas sísmicas.

Por eso, también se solicita memoria de cálculo estructural y estudios vinculados a fallas, con el fin de asegurar que las edificaciones cumplan condiciones de seguridad.

En cuanto a los rótulos, Argeñal explicó que existen cuatro tipos principales: adheridos o adosados a edificios, fijados al suelo, temporales y móviles.

Los rótulos adheridos suelen utilizarse en establecimientos, plazas comerciales, farmacias, ferreterías y módulos de negocios.

Los rótulos fijados al suelo requieren mayor revisión técnica, especialmente cuando se trata de mega rótulos, vallas, pasarelas o pantallas electrónicas.

La Alcaldía revisa que estas estructuras no bloqueen señales de tránsito, pasos peatonales, andenes ni espacios necesarios para la seguridad ciudadana.

Los rótulos temporales incluyen mantas, banderolas y señalizaciones usadas durante proyectos en ejecución.

Los rótulos móviles son los instalados en vehículos, transporte urbano colectivo, taxis, camiones comerciales y unidades de distribución.

Argeñal también destacó que la Alcaldía brinda asesorías técnicas y capacitaciones a gestores, contribuyentes y dueños de proyectos, para que conozcan los pasos antes de invertir en una obra.

La funcionaria explicó que incluso una remodelación pequeña puede requerir nuevas regulaciones si una vivienda se transforma en comercio, especialmente por temas como estacionamiento, accesos y seguridad de clientes.

La población interesada en construir, remodelar o instalar rótulos puede acudir a la Ventanilla Única de la Construcción, ubicada en el Centro Cívico, Módulo I, planta baja.

La Dirección de Urbanismo continuará brindando acompañamiento técnico para que las obras privadas y públicas avancen en Managua con orden, seguridad y respeto a las normativas municipales.