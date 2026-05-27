Alcaldía de Managua capacita a empresas sobre nuevas Leyes de Rótulos

La Dirección de Urbanismo de la Alcaldía de Managua brinda capacitación a gestores y dueños de empresas publicitarias, para el cumplimiento de normativa y aprobación de rótulos, mediante los procedimientos urbanísticos y las buenas prácticas relacionadas con la instalación de rótulos en la ciudad capital.

Gestores y dueños de empresas participan en capacitación de normativa y aprobación de rótulos

Ena Lisseth Ardon Mengibar, directora de Urbanismo de la Alcaldía de Managua, destacó en este encuentro se abordará la interpretación de la Ley 1054 de Rótulos, que hace referencia a los procesos administrativos, y los nuevos procesos para solicitar la instalación de rótulos.

Otro aspecto, son los requisitos para cada tipo de rótulos, tomando en cuenta la altura, ancho, longitud, ubicación, materiales a utilizar y definir, si el propietario, es persona natural o jurídica.

Con estas capacitaciones se contribuye al fortalecimiento y actualización de los procesos de servicios urbanísticos relacionados con la instalación de publicidad; todas estas acciones forman parte de los esfuerzos para mantener una ciudad más ordenada y mejorar la imagen de Managua.

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