Wiwilí, Jinotega: Desconocidos le quitan la vida a hombre en presencia de sus hijos pequeños

De varios balazos fue ultimado Santos Cristóbal Córdoba García, de 43 años, a manos de sujetos desconocidos, en la comarca Los Milagros, ubicada en Wiwilí, Jinotega.

Investigación de asesinato en Wiwilí

Según las investigaciones, don Santos Cristóbal estaba en el patio de su casa, en compañía de sus dos hijos menores, cuando 4 sujetos armados entraron por la fuerza a su propiedad.

Acto seguido le dispararon en presencia de sus retoños y luego huyeron con rumbo desconocido.

Autoridades policiales de Wiwilí, Jinotega, investigan la identidad y paradero de los autores del crimen que por las características del caso podría tratarse de una pasada de cuenta.

