Accidente deja 13 muertos en autopista de China

Trece personas murieron y otras tres resultaron heridas la madrugada de este jueves, cuando un microbús sobrecargado de pasajeros chocó por detrás contra un camión en una autopista de Henan, en el centro de China.

El impacto ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada, en un tramo de la ciudad de Nanyang, según informaron autoridades locales.

El microbús tenía capacidad para 9 pasajeros, pero al momento del choque transportaba a 16 personas, una carga que duplicó el peligro en plena carretera.

El vehículo terminó impactando contra la parte trasera del camión con semirremolque, en circunstancias que ahora están bajo investigación.

Las autoridades continuarán revisando las causas del choque, el exceso de pasajeros y las condiciones en que circulaba la furgoneta antes del impacto.