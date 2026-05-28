Incendio en Kenia deja 16 estudiantes muertas en internado femenino

Dieciséis estudiantes murieron este jueves durante un incendio registrado en el internado de la Academia Femenina Utumishi, ubicada en Gilgil, condado de Nakuru, en el centro-oeste de Kenia, según confirmó el Gobierno de ese país.

Incendio en Kenia: 16 estudiantes mueren en internado

El fuego comenzó alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando las alumnas permanecían dentro del centro educativo. Las causas todavía no fueron determinadas.

El ministro de Educación, Julius Ogamba, informó desde el lugar de los hechos que otras 74 estudiantes recibieron atención hospitalaria tras la emergencia.

De ese grupo, siete alumnas continuaban ingresadas y una ya fue retirada por sus padres, según detalló el funcionario ante la prensa.

La Academia Femenina Utumishi, un centro de secundaria situado a unos 120 kilómetros de Nairobi, alojaba a 815 estudiantes. Siete de ellas dormían fuera del internado al momento del incendio.

El Gobierno ordenó el cierre del centro mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo inició el fuego y qué condiciones rodearon la emergencia.

Hasta el lugar se trasladaron el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, y el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía, Mohamed Amin, para dar seguimiento a las pesquisas.

El presidente keniano, William Ruto, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, en medio de una tragedia que golpea fuerte a la comunidad educativa.

Videos difundidos en redes sociales mostraron llamas de gran tamaño durante la noche en uno de los edificios del internado.

Otras imágenes reflejaron el despliegue policial en el recinto, mientras los equipos de emergencia trabajaban en labores de búsqueda y rescate. En los alrededores, una multitud permanecía pendiente de lo que ocurría.

La tragedia removió recuerdos dolorosos en Kenia. En septiembre de 2024, un incendio en el internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri, dejó 21 niños fallecidos, de entre 9 y 13 años.

También sigue presente el desastre ocurrido en 2001 en el internado de la escuela secundaria de Kyanguli, en el condado de Machakos, donde murieron 67 estudiantes de entre 15 y 19 años.