Camión conducido de retroceso le arrebata la vida a trabajador en Masatepe

El señor José Noel Mercado Sánchez, de 46 años, falleció de manera casi inmediata al ser atropellado por un camión en Masatepe, Masaya, a las cuatro de la mañana de este miércoles.

Cazadores de noticias informaron que la tragedia se registró en Villa Hábitat, localizada en el área interna de la empresa Molinos de Nicaragua S.A. (MONISA).

De acuerdo con testigos, el vehículo involucrado es un camión marca Freightliner, color blanco, placas GR 13614, que era conducido por José Denis Vargas Hernández, de 53 años.

El accidente sucedió cuando el conductor retrocedió el camión sin la debida precaución, prensando a su compañero de trabajo contra otro vehículo en el que estaba asegurando una carga.

Agentes policiales se presentaron al lugar del percance vial para las averiguaciones respectivas.

