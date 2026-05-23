Al menos cuatro personas murieron por causas naturales en hospital capitalino

Momentos de dolor vivieron varias familias este fin sábado tras confirmarse el fallecimiento de cuatro pacientes en el Hospital Antonio Lenin Fonseca, quienes murieron debido a complicaciones derivadas de distintas enfermedades.

Entre los fallecidos se encuentran Pedro Hernández Channel, de 50 años; Carlos Antonio Ney Cuadra, de 18; Alba del Socorro Palacios Hernández, de 70; y María de los Ángeles López González, de 80 años.

Las autoridades hospitalarias informaron que todos los pacientes permanecían bajo atención médica especializada, pero lamentablemente sus padecimientos avanzaron de forma irreversible.

Sus cuerpos fueron entregados a sus familiares, quienes ahora les brindarán el último adiós en medio del dolor.