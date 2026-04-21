Niña fallece ahogada en Río Coco en Waspam

La pequeña Enma Prado Hodgson, de 11 años, murió ahogada en las aguas del Río Coco a su paso por la comunidad de Tuburus, en Alto Wangki Queda, en el municipio de Waspam, muy cerca de la frontera con Honduras.

Cazadores de noticias informaron que la niña había llegado a bañarse con sus familiares cuando perdió la vida por sumersión y luego fue arrastrada por las fuertes corrientes.

Varias horas después, el cuerpo de la niña fue encontrado a unos cuatro kilómetros río abajo de la comunidad de San Andrés, luego de intensas labores de búsqueda encabezadas por sus familiares.

El cuerpo de la infortunada fue llevado a la comunidad de Pankawas, donde luego de ser velada recibió cristiana sepultura.

