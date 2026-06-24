Par de motociclistas lesionados al sufrir accidentes separados en Managua

Con un trauma craneal severo, mas policontusiones resultó Cristofer Antonio Rodríguez, de 23 años, al accidentarse en su motocicleta en circunstancias que se desconocen en una calle de Managua, de donde fue llevado al hospital Antonio Lenin Fonseca.

A este mismo centro asistencial fue llevado Bryan José Roman Matey, de 26 años, al caer de la motocicleta que conducía en un lugar no especifico de Managua.

Bryan Roman, es originario de Telpaneca, Madriz, pero trabaja en Managua.

En el hospital Lenin Fonseca falleció el adolecente Owen Orlander Hernández a causa de un tumor cerebral, residía en el barrio San Judas, Distrito Tres de Managua.