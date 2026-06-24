Dos buseros lesionados tras impactar en moto contra un poste en Managua

Los jóvenes Joel Rojas Valle, de 28 años, y Emmanuel Torres, de 25, resultaron con lesiones de consideración la madrugada del martes al impactar la motocicleta en la que viajaban contra un poste de concreto del tendido eléctrico, en un sector cercano a la funeraria Monte de los Olivos, en Managua.

De acuerdo con los datos preliminares, el percance ocurrió cuando Rojas Valle, quien conducía el vehículo de dos ruedas, presuntamente se durmió al volante, lo que provocó que perdiera el control del medio de transporte y colisionara de frente contra la estructura.

Al momento del accidente, ambos jóvenes se dirigían hacia la terminal de buses de la ruta 163 en Sabana Grande, donde laboran como conductores de unidades de transporte colectivo urbano.

Debido al fuerte impacto, tanto el conductor como su acompañante sufrieron golpes y heridas severas en distintas partes del cuerpo.

Al lugar se presentaron técnicos de emergencia de los Bomberos Unidos, quienes les brindaron los primeros auxilios en la escena y posteriormente los trasladaron a un centro asistencial para su debida atención médica.