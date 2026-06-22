Dos hombres sufren severas lesiones al impactar en moto contra volquete en Kukra Hill

Ismael Rodríguez Díaz, de 42 años, y José Medina Pérez, de 62, sufrieron graves heridas al impactar en moto contra la parte trasera de un camión de volquete que se encontraba estacionado.

El accidente ocurrió la tarde de ayer domingo cerca del sector conocido como Flor de Pino, en Kukra Hill, Caribe Sur.

A causa del impacto Rodríguez sufrió trauma craneal severo en tanto Medina resulto con una profunda herida en el rostro y fractura en la mandíbula.

Inicialmente ambos fueron llevados al Centro de Salud Milton Rocha, de Kukra Hill, pero debido a la gravedad de las lesiones fueron transferidos al Hospital Regional Doctor Ernesto Sequeira Blanco, en Bluefields.