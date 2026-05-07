Habitantes de Siuna capturan a sujeto acusado de ultrajar y agredir atrozmente a niña

Pobladores de la comunidad La Rampla, en Siuna, Caribe Norte, capturaron y entregaron a las autoridades policiales a Juan Francisco Fernández, señalado como el autor de una brutal agresión sexual y física en perjuicio de una menor de 13 años, de iniciales M.W.Q.M.

Siuna: Capturan a Juan F. Fernández agresor de niña de 13 años con machete

La detención se produjo luego de que varios jinetes de la zona organizaran una búsqueda intensa para dar con el paradero del sujeto.

El cobarde ataque ocurrió el pasado lunes, cuando el sujeto interceptó a la víctima mientras regresaba de sus clases.

Según los reportes, Fernández agredió sexualmente a la menor y posteriormente le asestó múltiples machetazos en el rostro, dejándola gravemente herida y abandonada en una zona montañosa.

La niña fue localizada horas después por sus familiares, quienes la trasladaron de urgencia al Hospital Carlos Centeno de Siuna, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras ser retenido por los comunitarios, el sujeto confesó la autoría del delito ante los presentes.

Actualmente, se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional para enfrentar el proceso judicial correspondiente, mientras la comunidad exige la pena máxima por este hecho que ha causado indignación en el Caribe Norte.

