Buscan a delincuentes que asaltaron a ciudadana frente a cancha del barrio Oscar Gámez de Estelí

Las autoridades policiales rastrean a dos desconocidos quienes, a bordo de una motocicleta, asaltaron a una ciudadana identificada como Celia en el barrio Oscar Gámez Número Uno, de la ciudad de Estelí.

Estelí: Motorizados asaltan a señora en el barrio Oscar Gámez

El atraco ayer miércoles, a pocas cuadras de la delegación policial, en el costado noreste de la cancha del sector.

La víctima relató que se dirigía a realizar compras al centro de la ciudad cuando fue interceptada por los delincuentes, quienes bajo intimidación le arrebataron su teléfono celular y el dinero en efectivo que portaba.

El suceso quedó registrado en cámaras de vigilancia de la zona, cuyas imágenes están siendo utilizadas para identificar a los asaltantes.

Se solicita a la población que, de reconocer a los sospechosos o tener información sobre su paradero, se comuniquen de inmediato a la línea 118 de la Policía Nacional para proceder con su captura y evitar que continúen afectando a más familias estelianas.

