Pasajera de moto se rinde a la muerte casi una semana después en hospital de Managua

En cuidados intermedios del hospital Antonio Lenin Fonseca, se rindió a la muerte Masiel Elieth Benavidez Ocón de 29 años, debido al trauma craneal severo que sufrió al accidentarse en motocicleta, el pasado 15 de junio.

El accidente ocurrió en la comarca La Tapia de Malacatoya, en el departamento de Granada, donde el conductor de la moto en que viajaba Masiel perdiera el control, por conducir en presunto estado de ebriedad, a exceso de velocidad y sin cascos.

En un primer momento Masiel fue trasladada al hospital Amistad Japón Nicaragua, de donde fue remitida por su delicado estado al hospital capitalino, donde falleció.