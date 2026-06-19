Ejército de Nicaragua incauta 475 paquetes de cocaína en Río San Juan

El Ejército de Nicaragua incautó 475 paquetes rectangulares de cocaína que eran trasladados en una lancha sobre la ribera del río Frío, localizado en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan.

Ejército encuentra 19 sacos con cocaína abandonados

La operación se realizó hoy, mediante un servicio operativo del Destacamento Militar Sur, en cumplimiento de la Estrategia de Estado “Muro de Contención” y la Operación Dignidad Nacional.

De acuerdo con la Nota de Prensa No. 109/2026, la droga estaba distribuida en 19 sacos dentro de una embarcación tipo lancha.

Los sujetos que trasladaban la carga detectaron la presencia de las tropas y se dieron a la fuga, dejando la droga abandonada en el lugar.

La incautación se realizó en las coordenadas 11°06’18.37″N 84°45’26.29″W, sobre la ribera del río Frío.

El Ejército informó que la droga fue entregada a las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal establecido.

La institución militar reafirmó que estas acciones forman parte de sus misiones de protección y seguridad en el territorio nacional, especialmente en zonas utilizadas por estructuras del narcotráfico para el traslado de drogas.