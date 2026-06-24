Chinandega: Don Pedro «Mula» es fulminado por infarto en el rancho donde vivía

Un hombre al que solo conocían como Pedro “Mula”, de unos 60 años, fue encontrado muerto, en estado de descomposición, en el rancho que habitaba en la comarca El Congo, en el municipio El Viejo, departamento de Chinandega.

El cadáver fue descubierto por pobladores del sector luego de que percibieran una fuerte fetidez en el ambiente.

Según vecinos, don Pedro vivía sólo desde hace años en el rancho debido a que sus hijos viven en Estados Unidos.

Los habitantes de la zona también refirieron que el infortunado no tenía problemas con nadie, era una persona respetada y muy querida.

Hasta el lugar llegaron miembros de la policía y un médico forense quienes determinaron que don Pedro falleció por un infarto y recomendaron darle cristiana sepultara al cuerpo de manera inmediata.

