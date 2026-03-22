Nicaragua saluda el 86 aniversario de la República Islámica de Pakistán

Los Copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviaron un mensaje de felicitación al pueblo y gobierno de Pakistán en su Día Nacional, destacando la fortaleza de la hermandad y cooperación entre ambos países.

A continuación, la misiva

Managua, 22 de Marzo, 2026

Excelencia

Asif Ali Zardari

Presidente de la

República Islámica de Pakistán

Excelencia

Shehbaz Sharif

Primer Ministro de la

República Islámica de Pakistán

Hermanos y Amigos,

Presidente y Primer Ministro:

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, extendemos nuestras más fraternales felicitaciones al heroico Pueblo y Gobierno pakistaní en el Día de Pakistán, conmemorando el 86º Aniversario de la histórica Resolución de Lahore de 1940, y la adopción de la Primera Constitución de Pakistán el 23 de Marzo de 1956, estableciendo solemnemente la República Islámica de Pakistán.

Desde nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre, reafirmamos nuestra voluntad de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros Pueblos y Gobiernos, convencidos que nuestra Hermandad contribuye a este Mundo Multipolar en surgimiento.

Reciban Queridos Hermanos, nuestros más cálidos Deseos de Progreso, Bienestar, con el Cariño de las Familias Nicaragüenses para las Familias Pakistaníes.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo