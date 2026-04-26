Nicaragua felicita a Togo por su Independencia

Nicaragua felicita a Togo por su 66 Aniversario de Independencia. Los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo resaltan los lazos históricos y voluntad de estrechar relaciones bilaterales entre ambas naciones.

A continuación, la misiva oficial

Managua, 26 de Abril, 2026

Excelencia

Sr. Faure Essozimna Gnassingbé

Presidente de la

República Togolesa

Lomé

Querido Hermano Presidente,

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, deseamos expresar nuestras más sinceras felicitaciones a Usted, al Hermano Pueblo y Gobierno de la República Togolesa, con motivo de la celebración de su Día Nacional y del 66º Aniversario de la Independencia, este próximo 27 de Abril.

En esta significativa fecha histórica, recordamos con respeto y admiración el camino recorrido por el Pueblo Togolés hacia la Independencia alcanzada en 1960, fruto de la firme voluntad de afirmar su Identidad Nacional, su Soberanía y su Derecho inalienable a decidir libremente su destino.

En esta conmemoración, reiteramos los históricos lazos de amistad, fraternidad y cooperación que unen a nuestros Países, reafirmando nuestra voluntad de continuar estrechando las relaciones bilaterales en beneficio mutuo de nuestros Pueblos.

Reciba nuestro Abrazo Fraterno, junto al cariño y respeto del Pueblo nicaragüense para el Hermano Pueblo Togolés.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo