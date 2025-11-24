Nicaragua felicita a Surinam por el 50 aniversario de su independencia

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, envió sus más Calurosas Felicitaciones a la República de Surinam con motivo de la conmemoración del 50° Aniversario de su Independencia, que se celebra este martes 25 de noviembre.

La misiva, emitida hoy lunes y dirigida a la Excelencia Jennifer Geerlings-Simons, Presidenta de Surinam, destacó la alegría de unirse a la celebración de este «Día Especial».

En el mensaje, Nicaragua celebró la «profunda y duradera Amistad, firme Solidaridad y Tradición de Lucha Revolucionaria» que une a ambos países en favor de la Paz, la Dignidad y el Desarrollo de sus Pueblos Libres y Soberanos.

El Gobierno nicaragüense reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los Lazos Históricos de Hermandad Caribeña construidos a lo largo de los años, con el objetivo de caminar juntos en los ideales y principios revolucionarios en defensa de la Soberanía Nacional, la Independencia y el Bienestar de ambas Naciones.

El mensaje concluyó con un «Abrazo Fraterno», el cariño del pueblo nicaragüense y los mejores deseos de Salud y Prosperidad para el Hermano Pueblo de la República de Surinam.

