Tecnológico Nacional fortalece enseñanza con Talleres de Inteligencia Artificial en la Educación

Inició la primera temporada del SkillsCamp “Talleres sobre desarrollo de habilidades en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para el aprendizaje”, impulsado por el Tecnológico Nacional en las instalaciones del Centro Nacional de Innovación y Tecnología Francisco “El Chele” Moreno, en Managua.

SkillsCamp impulsa habilidades en Inteligencia Artificial

Los talleres están diseñados para que maestras, maestros y estudiantes del Sistema Educativo Nacional, con el objetivo de impulsar el desarrollo de habilidades prácticas en el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA), aplicadas al aprendizaje y la enseñanza.

Alexander Serrano, responsable de innovación y tecnología del Tecnológico Nacional dijo: “Es el primer taller de una serie de talleres para el desarrollo de competencias y habilidades técnicas y tecnológicas a las que hemos llamado SkillsCamp (campamento de habilidades)”.

Agregó que “desarrollaremos entre el 15 de noviembre al 15 de diciembre talleres para fortalecer el pensamiento creativo, marcos de trabajo, agilidad, marketing, entre otras herramientas que permitan a las familias, los emprendedores, docentes, fortalecer sus capacidades para desarrollarse como profesionales”.

Este espacio formativo es de vital importancia dadas las exigencias tecnológicas actuales, razón por la que muchos están siendo parte desde su inicio, logrando así contar con nuevas y mejores herramientas y conocimientos para desempeñar sus funciones en el campo laboral.

Las inscripciones se realizan desde los sitios oficiales del Tecnológico Nacional, sin ningún costo económico, y las clases serán impartidas desde el Centro Nacional de Innovación y Tecnología Francisco “El Chele” Moreno.

