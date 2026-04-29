Abren inscripciones para Séptimo Festival de la Música 47/19

Desde este miércoles está abierta la convocatoria para la Séptima Edición del Festival de la Música 47/19 “Siempre Más Allá”, un espacio que promueve el talento nacional y la creación artística inspirada en la alegría y la paz que vive el pueblo nicaragüense.

Talento Nicaragua: ¡Festival 47/19!

Los artistas interesados podrán inscribirse hasta el próximo 20 de mayo, enviando sus propuestas musicales en todos los géneros, incluyendo ritmos caribeños como soca y reggae, así como banda y otras expresiones contemporáneas.

La coordinadora nacional del Movimiento Cultural Leonel Rugama, Brenda Flores, informó que serán seleccionadas 10 canciones que se darán a conocer el próximo 13 de julio, destacando que estas composiciones reflejarán “la alegría de cada una de las victorias alcanzadas por nuestro pueblo”.

Por su parte, el productor de Viva Nicaragua Canal 13, Pablo Fariñas, explicó que los participantes pueden enviar sus materiales al número 8700-9455 o al correo culturajs19@gmail.com, donde serán evaluados técnicamente para su producción.

Fariñas subrayó que las canciones deben transmitir entusiasmo, identidad y conexión popular, con el objetivo de que puedan ser cantadas en comunidades, barrios y municipios de todo el país.

Como novedad, esta edición contará con cuatro estudios de grabación para la evaluación del material, además de impulsar la participación de jóvenes talentos en distintos géneros musicales. También se incorporará el uso responsable de la inteligencia artificial en las composiciones, buscando elevar la calidad y proyección de las obras participantes.

