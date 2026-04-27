INETER: continuará el calor durante esta semana

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), informa que en los próximos 7 días, se esperan lluvias dispersas y chubascos con tormentas eléctricas, aunque el invierno se establecerá a finales del mes de mayo, inicio de junio.

INETER: Lluvias y bochorno en Occidente y Segovias

Manuel Prado, director de Cambio Climático, explicó que las lluvias se esperan con mayor probabilidad, principalmente, en Occidente, comprendido por León y Chinandega, y en la zona de las Segovias, en Estelí, Ocotal, Macuelizo.

Los calores oscilaran entre 34 y 36 grados Celsius, aunque la sensación térmica en 37 grados y más, porque los vientos tendrán poco desplazamiento y eso generará «bochorno».

