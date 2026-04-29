Realizan Foro sobre propiedad intelectual desde el deporte nicaragüense

Con la participación de equipos deportivos emblemáticos del país, este miércoles se desarrolló en Managua un foro sobre Propiedad Intelectual en el deporte, destacando su importancia como motor de desarrollo y herramienta para proteger las creaciones vinculadas a esta disciplina.

Managua: Foro PI protege deporte nicaragüense

Durante la actividad, realizada en la Casa de los Pueblos, la viceministra del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Compañera Sofana García, resaltó el papel estratégico de la propiedad intelectual para fortalecer la industria deportiva nacional.

“Nuestro Gobierno ha venido impulsando el deporte mediante la construcción de nuevos espacios y estadios multidisciplinarios, por lo que es fundamental que los equipos conozcan y aprovechen las herramientas de protección, uso y gestión de sus marcas y contenidos”, explicó la compañera Sofana.

“Para nosotros es muy importante que nos tomen en cuenta, sabemos cómo ha venido creciendo el deporte en nuestro país y más nosotros que transmitimos casi el 100 por ciento de todas las ligas. Por lo que debemos proteger los materiales y transmisiones deportivas, los cuales forman parte del patrimonio del pueblo nicaragüense”, expresó por su parte Gabriel Valerio, representante de Nica Sports.



