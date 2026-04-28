MINSA conmemorará legado del Comandante Tomás Borge con jornadas de salud en todo el país

En saludo al 14 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad del Comandante Tomás Borge Martínez, el Ministerio de Salud (MINSA) desarrollará una amplia jornada de atención médica integral.

Salud GRATIS: MINSA lanza MEGA jornada en Matagalpa y Chinandega

Las actividades iniciarán los días 29 y 30 de abril con la instalación de puestos médicos móviles en los mercados de Matagalpa, donde las familias podrán acceder a exámenes especializados como ultrasonidos de mamas y tomas de Papanicolau de forma gratuita.

Como parte de esta conmemoración, el 29 de abril se llevará a cabo la feria de salud “Mi Hospital en Mi Comunidad” en el barrio Liberación del municipio de Matagalpa.

Este evento, que se sitúa en el lugar natal del Comandante Tomás, proyecta brindar atención médica a más de 1,500 protagonistas, acercando las especialidades directamente a las familias en sus comunidades.

Las acciones se extenderán al departamento de Chinandega el 30 de abril, específicamente en el Hospital Primario que lleva el nombre del líder sandinista.

En este centro se desplegará una brigada quirúrgica y una feria de especialidades médicas para atender a más de 500 habitantes de la zona. Simultáneamente, en el Policlínico Trinidad Guevara de Matagalpa, se realizará una jornada especial de ultrasonidos de mama dirigida a más de 200 mujeres.

Finalmente, el 30 de abril todos los Centros de Salud del territorio nacional se convertirán en espacios de encuentro entre la Red Comunitaria y los trabajadores de la salud.

Estas reuniones tienen como objetivo honrar la vida y el legado del Comandante Tomás Borge Martínez, reafirmando el compromiso del modelo de salud familiar y comunitario con el bienestar del pueblo nicaragüense.

