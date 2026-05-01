MARENA rinde homenaje al Comandante Tomás Borge en Asamblea General de Trabajadores

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), realizó una Asamblea General dedicada al Comandante Tomás Borge Martínez.

MARENA Honra Tomás Borge: Legado Inmortal Nicaragua

El encuentro se centró en honrar su memoria como un referente de lucha, compromiso y entrega incondicional al pueblo nicaragüense.

Durante la jornada, los asistentes resaltaron la vida y el legado histórico del Comandante Borge, promoviendo espacios de reflexión sobre sus aportes a la historia nacional.

Asimismo, se fomentó entre los participantes el espíritu de unidad y el ejemplo de servicio, valores fundamentales para el desempeño de la labor pública en el país.

La asamblea contó con la participación de 200 servidores públicos, quienes disfrutaron de un ambiente de convivencia y compañerismo.

MARENA Honra Tomás Borge: Legado Inmortal Nicaragua

Como parte del programa, se desarrollaron diversas dinámicas y concursos que fortalecieron los lazos entre el personal institucional.

Al finalizar el encuentro, los trabajadores reafirmaron su compromiso con los objetivos estratégicos del MARENA, enfocados en la promoción del desarrollo sostenible y la protección de la Madre Tierra, inspirados por el legado de compromiso social del Comandante Tomás Borge.

MARENA Honra Tomás Borge: Legado Inmortal Nicaragua



