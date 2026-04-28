Pueblo Cristiano de Nicaragua da las 7 Vueltas de la Victoria en Plaza La Fe

A una sola voz, las familias cristianas dieron los Siete Gloria a Dios para así dar inicio hoy martes con al acto profético de las Siete Vueltas que año con año, realiza la Iglesia Ríos de Agua Viva en La Plaza de la Fe en Managua.

Plaza Fe: ¡7 Vueltas derriban murallas! Cielos se abren

El reverendo Omar Duarte Pérez, pastor de la Iglesia Ríos de Agua Viva, junto al pueblo de Dios, oró al altísimo, primeramente para darle gracias por su amor y su misericordia.

«Señor, venimos buscando tu presencia, te adoramos en la hermosura de tu santidad. Venimos en el nombre que es sobretodo nombre derribando murallas de odio rencor, envidia, alcoholismo, enfermedad, desempleo, hechicería, brujería…y declaramos que los cielos se abren sobre Nicaragua, y que de tus manos nadie nos arrebatará….Amén», dijo el Pastor Duarte.

El reverendo Omar Duarte Pérez

Seguidamente, los hijos e hijas de Dios, iniciaron la Séptima y última Vuelta de la Victoria, dando Gloria a Dios, Exaltando su nombre, dando Vivas al Todo Poderoso, alzando sus manos en señal se Victoria.

El acto profético de las 7 Vueltas de la Victoria iniciaron el pasado 22 de abril y culminaron hoy con la bendición de Dios para el primero de Mayo, a las 8 de la noche celebrar en grande la Vigilia de doble Aniversario.

Todos celebrarán los 33 años Radio Maranatha y los 23 años de la Iglesia Ríos de Agua Viva, que tendrá entre sus invitados a la banda BARAK de República Dominicana, Alex Zurdo y la Bamda Ríos de Agua Viva.

Ademas en la prédica al Pastor Omar Duarte y al pastor Paul Enenche de Ghana, África.

Nadie puede faltar a esa doble celebración en Plaza La Fe, completamente, gratis.