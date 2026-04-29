Ejército de Nicaragua gradúa 53 médicos especialistas y subespecialistas

La Universidad de Defensa de Nicaragua (UDENIC) “4 de mayo” y su Facultad de Ciencias Médicas, realizaron la VII Graduación de Médicos Subespecialistas y la XLII de Médicos Especialistas, el pasado martes.

UDENIC Gradúa 53 Médicos Especialistas en Nicaragua

La ceremonia fue presidida por el Inspector General, Coronel General Marvin Elías Corrales Rodríguez, en representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.

Durante el acto, se destacó la graduación de: 7 médicos subespecialistas en áreas como Cardiología, Retina y Vítreo, Cuidados Intensivos del Adulto, Oncología Ginecológica y Oncología Quirúrgica. 46 médicos especialistas en Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Anestesiología, Oftalmología, Patología y Urología.

“Hoy celebramos el fruto del esfuerzo, la disciplina y la vocación. A la fecha, nuestra institución ha graduado a un total de 54 subespecialistas y 747 especialistas, evidenciando un compromiso firme con la formación de profesionales altamente calificados”, dijo Corrales.

En nombre de los graduados, el doctor Jonathan Méndez Rivas, primer expediente de la promoción de subespecialistas, instó a sus colegas a ejercer con ética: “El título no define al médico, define lo que hacemos con él y nuestra forma de tratar a cada paciente”.

Como parte de los incentivos académicos, el Inspector General impuso la condecoración “Distinción Académica en Segunda Clase” a: Capitán y doctor Jonathan Méndez Rivas. Capitán y doctor Marvin Enrique Vega Álvarez.

El evento, celebrado en el auditorio del Estado Mayor General “Comandante Carlos Agüero Echeverría”, fue dedicado a la memoria del Teniente Coronel y Doctor Sergio Mauricio Aguiar Mendoza, entregándose una placa de reconocimiento póstumo a su viuda, la doctora Isabel de los Ángeles García Castillo, e hijos.

En la actividad participaron también miembros del Consejo Militar, Agregados de Defensa acreditados en el país, el cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Médicas y familiares de los graduandos.

Con esta promoción, el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” reafirma su liderazgo en la formación médica nacional, bajo el lema institucional: “Somos el Pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio”.

