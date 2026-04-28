Nicaragua rinde homenaje a víctimas de masacre de Nanjing en China

A través de su Embajada en la República Popular China, el Gobierno de Nicaragua, realizó una visita oficial este martes al Museo Conmemorativo de la Masacre de Nanjing.

Nicaragua en Nanjing: Honra 300 mil víctimas y sella lazos

El acto tuvo como objetivo rendir tributo a las más de 300 mil víctimas de ese trágico suceso histórico ocurrido entre 1937 y 1938.

Durante la ceremonia, el Embajador de Nicaragua, compañero Ramiro Cruz, transmitió los saludos fraternales de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo.

Asimismo, hizo entrega de una ofrenda floral y plasmó un mensaje en el Libro de Condolencias del museo, reafirmando el compromiso inalterable de Nicaragua con la Paz, la Dignidad Humana y la memoria histórica.

Con este gesto de solidaridad, Nicaragua no solo honra a las víctimas, sino que también estrecha sus lazos de hermandad con China.

El homenaje subraya la importancia de recordar los horrores del pasado como un pilar fundamental para construir un futuro basado en la justicia, el entendimiento mutuo y la cooperación soberana entre ambos pueblos.

