Pastor Paul Enenche compartirá mensaje de esperanza y transformación en Nicaragua

Ya se encuentra en Nicaragua el pastor Paul Enenche para ser parte de un importante congreso y participar en las Vigilias de Aniversarios «Jesucristo, tu nombre será exaltado», que se estará realizando la noche del primero de mayo en Plaza de La Fe, Managua.

El pastor Paul Enenche visitó la iglesia Ríos de Agua Viva,

El líder cristiano, proveniente de Nigeria, África, transmitirá su mensaje a miles de creyentes en las vigilias, en una noche especial de oración, adoración y renovación espiritual, en ocasión, del 23 aniversario de la Iglesia Ríos de Agua Viva; así como el 33 aniversario de Radio Maranatha.

Además, será uno de los invitados principales en un congreso organizado por la Iglesia Ríos de Agua Viva, donde compartirá un mensaje de fe, esperanza y transformación dirigido a la comunidad cristiana del país.

en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, el predicador Enenche, junto a su esposa y una comitiva, fue recibido por la compañera Darling Hernández, ministra de la Juventud, y el pastor Omar Duarte, presidente del Ministerio Ríos de Agua Viva.

La Federación de Iglesias Evangélicas Nicaragüenses comunicó que, como parte de su agenda, este 1 de mayo, el pastor Enenche impartirá la palabra en la Vigilia de Doble Aniversario, que se llevará a cabo en la emblemática Plaza de la Fe, un evento que reunirá a miles de creyentes en una noche especial de oración, adoración y renovación espiritual.

La visita de Paul Enenche representa una oportunidad única, para que los asistentes reciban enseñanza directa de uno de los líderes cristianos más influyentes de África, conocido por su ministerio dinámico y su impacto global.

En las Vigilias de Aniversarios «Jesucristo, tu nombre será exaltado», además del pastor Enenche, participarán el compositor y cantante puertorriqueño de música urbana cristiana, Álex Zurdo; el grupo musical Barack; el pastor Moisés Duarte y la banda Ríos de Agua Viva.

Los pastores Paul Enenche y Omar Duarte estarán a cargo del mensaje central en las Vigilias de Aniversarios «Jesucristo, tu nombre será exaltado».



