Escuelas, Centros Tecnológicos y Universidades de Nicaragua rinden homenaje el Héroeo Benjamín Linder

Este 28 de abril, Nicaragua celebró por primera vez, el Día del Héroe Internacionalista, por ello estudiantes, del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, de Managua realizaron el Festival de la Alegría y Arte Circense en homenaje a Benjamin Linder, quien en la década de 1980 dejó su país para apoyar a la Revolución Sandinista.

Festival honra Héroe Internacionalista Linder

Linder era ingeniero y un apasionado del arte circense; por eso, en el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, se realizó el festival con la presencia de payasos, fantoches, espacios de pintura y dibujo, para niños de escuelas del Distrito IV de la capital.

“Desde el Centro Cultural y Politécnico estamos compartiendo con niños de quinto y sexto grados un festival infantil y juvenil donde tenemos demostraciones de todas las disciplinas artísticas y técnicas, pero además demostraciones de arte circense en homenaje directo a Benjamin Linder, que era un apasionado del arte circense”, destacó el compañero Roger Avilés, director del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho.

De igual manera, en conmemoración al Día del Héroe Internacionalista, la comunidad educativa de la UNAN- Managua, rindió homenaje a Benjamín Linder en el 39 aniversario de su paso a la inmortalidad, recordando su legado y solidaridad con Nicaragua.

«Queremos profundizar en el legado de Benjamín Linder, joven extranjero que creyó y se apropió de los ideales de la Revolución Sandinista, para dar lo mejor de sí al pueblo nicaragüense. Con cariño y dedicación ofreció una mano amiga, su alma y su intelecto en apoyo a los más desprotegidos en la época donde Nicaragua luchaba por salir adelante», destacó la compañera Ana Marcela Abea, Secretaria General de UNAN Managua.

El 28 de abril de 1987, el compañero internacionalista estadounidense Benjamín Linder junto a dos trabajadores nicaragüenses, Sergio Hernández y Pablo Rosales, fue emboscado por la Contrarrevolución en la Comunidad Los Ángeles, mientras trabajaban en la obra de construcción de una nueva presa para el pueblo de San José de Bocay. Los tres fueron asesinados brutalmente por la Contra que era financiada por Estados Unidos.