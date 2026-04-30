Policía Nacional rinde homenaje a Tomás, a 14 años de su paso a otro plano de vida

La jefatura de la Policía Nacional depositó ofrenda floral al Comandante Tomás Borge Martínez, en el mausoleo que resguarda los restos físicos del mítico y poeta, que cumple hoy 14 años de su tránsito a la inmortalidad.

Policía Nacional honra a Tomás Borge, 14 años de legado

El primer comisionado Francisco Díaz Madriz, director general de la Policía Nacional, dijo “conmemoramos el legado del Comandante Tomás Borge Martínez, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, forjador del mujeres y varones en Ministerio de Interior y la Policía Sandinista”.

“El Comandante Borge, nos dejó un legado de coraje, de valentía, y de ejemplo personal”, resaltó primer comisionado Francisco Díaz, quien afirmó que en estos 14 años de su paso a otro plano de vida, “su legado vive en el corazón de las y los policías que conformamos la institución policial”.

