Ministerio del Interior honra la memoria del Comadante Tomás Borge

Los representantes de las diferentes direcciones del Ministerio de Interior honraron la memoria del Comandante Tomás, con flores en su mausoleo y el compromiso de seguir sirviendo a nuestra Nicaragua Libre.

MININT Honra a Tomás Borge: Su Legado Vive Fuerte en Nicaragua

La compañera María Amelia Coronel Kinloch, ministra del Interior, destacó que “para nosotros el Comandante Tomás, nunca se ha ido, es parte integral de nosotros que nos ha dejado su legado en nuestra memoria”.

También, Coronel Kinloch, exaltó “su sabiduría, empeño, dignidad y la lucha por la soberanía, y nos inspiramos desde nuestro trabajo”.

