Inauguran nuevos viveros en Boaco y Madriz para fortalecer Campaña de Reforestación

En el marco de la Campaña Nacional de Reforestación “Verde, Que Te Quiero Verde”, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, inauguró oficialmente el vivero “El Jordán” en el municipio de San José de los Remates, Boaco, el cual cuenta con una capacidad de producción de 60,000 plantas tanto forestales como frutales.

Inauguración del Vivero El Jordán

De manera simultánea, los esfuerzos de conservación se extendieron al departamento de Madriz, específicamente en el municipio de Palacagüina, donde se inauguró el vivero “PRODECOOP”, que producirá 10,000 plantas destinadas a la recuperación de áreas verdes y sistemas agroforestales.

MARENA Boaco-Madriz: Inaugura 2 viveros, 70K plantas

Esta iniciativa se desarrolló en estrecha coordinación con las autoridades de la Alcaldía Municipal de la zona.

Ambas actividades contaron con un fuerte respaldo social y comunitario, destacando la participación de familias protagonistas, secretarios políticos, estudiantes y representantes de diversas instituciones del Buen Gobierno.

Asimismo, la Juventud Sandinista y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco sumaron esfuerzos en estas jornadas, reafirmando el compromiso generacional con la protección de los recursos naturales.

Con la puesta en marcha de estos nuevos centros de producción, se garantiza el suministro de plántulas necesarias para las jornadas de siembra programadas en el ciclo productivo.



