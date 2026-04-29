IPSA fortalece capacidades sanitarias de productores en Estelí

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) desarrolló un encuentro de capacitación en la comunidad Poza Oscura, en el municipio de Estelí, con la participación de 230 productores y productoras de la zona.

Estelí: IPSA blinda fincas con capacitación a 230 productores

El evento tuvo como objetivo principal fortalecer los conocimientos técnicos para garantizar la sanidad animal y vegetal en las fincas de la región.

Durante la actividad, el compañero Ricardo Somarriba, Director Ejecutivo del IPSA, expuso las acciones sanitarias estratégicas que ejecuta el Gobierno para enfrentar las enfermedades que afectan al ganado y los cultivos.

Este diálogo directo permitió brindar información clave sobre prevención, control y manejo fitosanitario, asegurando una producción de mayor calidad y seguridad.

A través de estos encuentros, el IPSA reafirma su compromiso de acompañar al sector productivo, brindando herramientas técnicas y atención personalizada a las inquietudes de las familias del campo.

