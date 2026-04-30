148 mil familias recibirán atención médica en sus comunidades la próxima semana

El Ministerio de Salud informó este jueves que durante la semana del lunes 4 al sábado 9 de mayo, brindará atención médica general y especializada a 147,807 familias nicaragüenses.

Los servicios médicos serán ofrecidos en 2,343 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1,435 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esa programación se desarrollarán 80 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

