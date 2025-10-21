Sismo de magnitud 4.2 sacude el municipio de Murra, Nueva Segovia

Un temblor de magnitud 4.2, sacudió a las 06:12 minutos de esta mañana el municipio de Murra, departamento de Nueva Segovia, evento que fue sentido por la población.

Temblor de 4.2 sacude Murra sin causar daños graves

El evento tuvo una profundad de 5 kilómetros y su epicentro se localizó a 4 kilómetros al oeste de Murra, el que por haber ocurrido a flor de tierra o sea a poca profundidad, la población lo sintió bastante fuerte.

Datos preliminares de las autoridades en la zona indicaron que el temblor solo causó el susto entre los pobladores, aunque monitorean la zona.

