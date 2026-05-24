Conmemoran natalicio de Sandino en la ciudad de Pachuca, México

La Escuela de Cuadros General Felipe Ángeles y la representación diplomática de Nicaragua conmemoraron el 131 aniversario del natalicio del General Augusto C. Sandino en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México.

Pachuca: Conmemoran 131 años de Sandino

El acto político y cultural se ejecutó este 23 de mayo para recordar la vigencia del pensamiento de nuestro héroe nacional.

La ceremonia tuvo como sede las instalaciones de la Fundación Arturo Herrera Cabañas. Al encuentro asistieron estudiantes universitarios, académicos de distintas disciplinas y activistas sociales interesados en la historia revolucionaria de América Latina.

Reconocimiento al liderazgo guerrillero

Los docentes Catalina Castillo Hernández, Aleida Torres Martínez, Florencio Torres Vásquez y Héctor Torres Vásquez analizaron la estrategia militar del estratega nicaragüense.

Los académicos coincidieron con el embajador Juan Carlos Gutiérrez Madrigal en que el general destacó como uno de los guerrilleros más importantes del siglo XX por lograr la expulsión de las tropas interventoras estadounidenses.

Durante las ponencias se expuso el rol del general como precursor de los modelos económicos asociativos en la región, al fundar la primera cooperativa agrícola organizada en territorio nicaragüense.

Los expositores señalaron que las políticas actuales del gobierno ejecutan las promesas esenciales de soberanía e independencia.

La delegación oficial de Nicaragua que coordinó el foro estuvo compuesta por los funcionarios Ana Karina Gadea Toledo, José Martín González García y César Augusto Acosta.

Las organizaciones educativas mexicanas y la embajada proyectan extender este ciclo de conferencias históricas a otras universidades del estado de Hidalgo durante el próximo mes, con el fin de difundir los vínculos culturales existentes entre ambas naciones.