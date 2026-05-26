Censo Nutricional Nacional 2026 registra significativa reducción en desnutrición infantil

Nicaragua registró importantes avances en el cuido, protección y desarrollo saludable de la niñez en el periodo correspondiente de marzo a mayo de 2026.

Los resultados finales del Censo Nutricional Nacional 2026 reflejan una notable mejoría en los indicadores de salud infantil, destacando una reducción del 8.5% en la desnutrición crónica, la cual descendió del 5.9% obtenido en 2025 al 5.4% en el presente año.

Asimismo, se logró una disminución del 6.5% en la desnutrición aguda, pasando del 3.1% registrado el año anterior a un 2.9% en 2026.

Este logro social es el resultado de un esfuerzo articulado y directo en los barrios y comunidades, donde se realizaron visitas casa a casa y a los diferentes centros educativos para valorar el peso y la talla de niños y niñas menores de 6 años de edad.

La jornada contó con el protagonismo y movilización activa de las familias nicaragüenses, la Red Comunitaria, la Juventud Sandinista, la Comunidad Educativa, los trabajadores de la salud y las autoridades locales de todo el país.

