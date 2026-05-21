Periodista Sandinista Alejandra Palacios participa en capacitación en República Popular China

La Comunicadora Sandinista Alejandra Palacios Bermúdez, de Canal 8 y de la Red de Comunicadores de Juventud Sandinista 19 de Julio, inició este jueves 21 de mayo su participación en el Programa Especializado de Capacitación del Centro Internacional de Comunicación de Prensa de la República Popular China (CIPCC), desarrollado en Beijing.

El programa formativo tendrá una duración de tres meses y reúne a comunicadores de diferentes países con el objetivo de fortalecer las capacidades profesionales y promover el intercambio de experiencias en materia de comunicación y prensa internacional.

Esta capacitación contribuirá a estrechar la cooperación en el trabajo comunicacional y a fortalecer los esfuerzos dirigidos a la defensa de la verdad y la promoción del bienestar, prosperidad y desarrollo de los pueblos.

La participación de Nicaragua en este espacio reafirma los lazos de amistad y cooperación entre Nicaragua y la República Popular China en el ámbito de la comunicación y formación profesional.